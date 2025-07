Casavatore. Chiusura della storica kermesse dei Gigli: si esibisce Gigi Finizio

Condividi

Chiusura della storica kermesse dei Gigli: si esibisce Gigi Finizio. Ieri sera c’è stata la chiusura della 129esima edizione della Ballata dei Gigli con una serata veramente affollata di gente proveniente anche da altri comuni. Gigi Finizio in concerto ha regalato emozioni straordinarie e fatto cantare migliaia di persone in piazza con la sua musica coinvolgente.

E dopo, per finire la serata, nei cieli di Casavatore sono stati fatti brillare i tradizionali fuochi d’artificio che decretano la chiusura della festa, facendo incantare la piazza.

“È stato per me veramente emozionante vedere i sorrisi di tutti ed ascoltare le parole di apprezzamento e felicità per come si sono svolte le serate di festa”, ha dichiaratoil sindaco Fabrizio Celaj. “Mi emozionano i tanti messaggi di apprezzamento ricevuti e non posso che dirvi grazie. Il più grande ringraziamento, infatti, va a tutti per la calorosa partecipazione e la vostra costante presenza”. Il primo cittadino ha amche voluto ringraziar tutti i dipendenti comunali, nessuno escluso, “perché è grazie a loro se tutto questo si è realizzato nel migliore dei modi”, concludendo con una promessa: “Bisogna lavorare per la prossima edizione. Prepariamo già il prossimo capitolo di questa festa che unisce e fa divertire la comunità”.













