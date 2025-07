Inchiesta maxi evasione IVA, ordinanza annullata anche per Lorenzo Nuvoletta

Condividi

Visite: 634

32 Visite

Prima battuta d’arresto nell’inchiesta sulla maxi-evasione dell’IVA che ha coinvolto anche i Nuvoletta. Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lorenzo Nuvoletta, 44 anni, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Leopoldo Perone e Luca Gili.

Nuvoletta era accusato di far parte di un’associazione criminale transnazionale dedita alla frode sull’IVA intracomunitaria, riciclaggio e autoriciclaggio, con l’aggravante del metodo mafioso. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Milano, aveva portato a undici arresti lo scorso giugno ed è il seguito del blitz del novembre 2023 che contò 47 fermi tra Italia, Spagna, Svizzera, Singapore ed Emirati Arabi.

Nonostante la revoca della misura cautelare, Nuvoletta resta in carcere per altri reati. Scarcerati anche Massimo Noviello e Luigi Oliva. Restano detenuti Vittorio Felaco, per il quale non è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa, e Giovanni Nuvoletta, fratello di Lorenzo.

L’indagine prosegue, ma il pronunciamento del Riesame rappresenta un primo segnale di revisione nell’impianto accusatorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews