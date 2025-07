Crociera da incubo da Los Angeles al Messico: emergenza sanitaria per oltre 140 persone a bordo

Condividi

Una settimana di crociera da Los Angeles al Messico si è trasformata in un incubo per 140 persone a bordo di una nave. Centrotrentaquattro sarebbero i passeggeri e 7 i membri dell’equipaggio colpiti da un misterioso virus gastrointestinale. Si indaga a tutto campo sull’origine del focolaio che ha portato all’emergenza sanitaria e la compagnia di assicurazione afferma di aver messo in campo tutti i sistemi igienico-sanitari per arginare la diffusione dell’epidemia, rafforzando anche i protocolli di pulizia e igienizzazione e implementando le misure di isolamento per i contagiati. La notizia della crociera da incubo è stata diffusa dal Daily Mail.













