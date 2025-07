NAPOLI, A DIMARO PARLA DE BRUYNE: “VOGLIAMO ESSERE COMPETITIVI SU PIU’ FRONTI”

Condividi

De Bruyne: “Il Napoli sta gettando le basi per il futuro”

De Bruyne sula scelta di giocare in Serie A: “Ho passato una vita in Premier League, ho deciso di partire. Sarò sempre un giocatore del Manchester City, ma cercavo una nuova sfida. Il Napoli mi dà la possibilità di giocare ad alto livello. Il progetto che mi hanno mostrato dimostra la volontà di investire. Il club sta gettando le basi per il futuro. Non sono così giovane ma penso di poter dare il mio contributo. Io posso imparare da loro. Non ho avuto tanta possibilità di guardare la Serie A in passato, ma ora sono qui”.

“Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti”

Quali le aspettative per la Serie A? “Ci sono tante squadre con alta qualità. Il nostro obiettivo è di essere competitivi su tutti i fronti. Speriamo di piazzarci più in alto possibile e fare un bel percorso in Champions e Coppa Italia. Mi devo adattare. Tutto è molto diverso rispetto a come ero abituato. La Serie A è un campionato molto competitivo. Sono entusiasta, ma tranquillo per il momento”.

De Bruyne: “Voglio dimostrare di essere competitivo ai livelli più alti”

I tre motivi per i quali De Bruyne ha scelto Napoli. Questa la prima domanda: “Dal punto di vista della competitività è il posto migliore per me. Ho la possibilità di mostrare le mie qualità. Napoli è la squadra campione in carica. Ovviamente, cambia molto rispetto all’Inghilterra. Sono molto motivato, Napoli. La ragione principale per me è quella di continuare a giocare ed essere competitivo ai livelli più alti. Cambia la lega, cambia il clima, ma voglio dimostrare di essere in grado di giocare al meglio. Quando il direttore sportivo mi ha mostrato il progetto sono stato entusiasta da subito”.













