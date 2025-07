Marano, scioglimento o no? Izzo: “Piantedosi esamini il caso al più presto”

Condividi

Esimio Signor Ministro degli Interni, Matteo Pientodosi, in nome della legalità a cui lei si é sempre ispirato nelle sue funzioni di prefetto dello Stato, la invito ad esaminare al più presto il caso Marano. Deduzioni che si dovranno ispirare alla totale oggettività dei riscontri degli organi investigativi e lei in qualità di servitore integerrimo dello Stato quale è stato dovrá decidere in piena autonomia scevro da qualsiasi condizionamento politico e non che offuscherebbe la presenza dello Stato in un territorio già di per sé offeso e vilipeso dalla camorra.

Vede illustre Signor Ministro, sono qui a chiederle di esaminare e dedurre in breve tempo sul caso Marano perché la città e la collettività non può vivere nell’attesa che mortifica ogni singolo cittadino.

Cittadino già mortificato di vivere in una città diventata una realtà senz’anima, un deserto arido socialmente, economicamente , culturalmente ed eticamente.

Dove il territorio è stato offeso negli anni da speculazioni edilizie da parte di palazzinari senza scrupoli affiancati da professionisti dal colletto bianco con il vizietto di quote societarie in cooperative edili.

Dove la camorra ha subito una radicale trasformazione, lasciando la violenza fine a se stessa e intraprendendo percorsi commerciali e soprattutto informatici con i quali tenta di condizionare la vita di una comunità, attraverso personaggi borderline con ambienti mafiosi

Dove in politica negli ultimi tempi si respira un’aria pesante per l’ ansia crescente dovuta alle attese sue deduzioni.

Ecco perché sono a chiederle di chiarire al più presto la posizione della città di Marano che verrá vissuta come reale presenza dello Stato che abbraccia nel nome della legalità ogni singolo cittadino che ha bisogno di sentirsi protetto e garantito dallo Stato

Michele Izzo consigliere comunale













