Arzano, accoltella il rivale in strada: 28enne ai domiciliari

È stato posto agli arresti domiciliari Emanuele Natelli, 28 anni, accusato di aver accoltellato un 19enne durante una lite in via Roma, nel pieno centro cittadino, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso. Difeso dagli avvocati Vincenzo D’Auria e Marianna Borrelli, il giovane è ora in attesa dell’udienza.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe nato da motivi personali, legati a questioni sentimentali e insulti reciproci. Durante lo scontro, Natelli avrebbe estratto un coltello ferendo il 19enne, subito soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Inizialmente in codice rosso, il giovane è stato poi dimesso.

Le indagini, condotte dai carabinieri della tenenza di Arzano, si sono avvalse delle immagini di videosorveglianza della zona, fondamentali per identificare l’aggressore. Dopo essersi reso irreperibile per alcune ore, Natelli si è presentato spontaneamente in caserma, ammettendo i fatti. Arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è stato inizialmente condotto a Poggioreale e poi assegnato ai domiciliari.