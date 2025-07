Casalnuovo Coraggiosa: “Si chiude l’era Pelliccia, ma si apre una ferita per la democrazia”

Condividi

Visite: 41

19 Visite

Nelle ultime settimane il movimento Casalnuovo Coraggiosa, ha presentato tre esposti alla Prefettura di Napoli per segnalare presunte irregolarità nelle dinamiche amministrative locali in vista delle elezioni regionali. Gli esposti sono stati indirizzati all’attenzione del Prefetto Michele Di Bari.

Con un lungo post su Facebook, Gabriel Aiello, presidente di Casalnuovo Coraggiosa, commenta la fine del mandato del sindaco Massimo Pelliccia, definendo gli ultimi dieci anni segnati da “arroganza amministrativa” e una gestione del potere “che mina la credibilità delle istituzioni”.

Nel suo intervento, Aiello denuncia una “forzatura di legge mai vista prima” che consentirebbe al sindaco di mantenere il controllo della macchina amministrativa durante la campagna elettorale per le Regionali, evitando le dimissioni del Sindaco previste dalla legge, utilizzando la decadenza permettendo alla giunta ed il consiglio di restare in carica.

«Il consiglio comunale di Casalnuovo ha riscritto le leggi – afferma – per far decadere un sindaco basta una citazione in giudizio di chiunque. Una distorsione che falsifica la dialettica democratica e crea disuguaglianza nella competizione elettorale».

Per questa ragione, Casalnuovo Coraggiosa ha presentato tre esposti alla Prefettura di Napoli, indirizzati al prefetto Michele Di Bari, e ha chiesto un intervento del Ministero dell’Interno attraverso un’interrogazione parlamentare, trovando la disponibilità del deputato PD Piero De Luca. «Vogliamo poter dire, anche noi semplici cittadini di Casalnuovo: “lo Stato c’è”», sottolinea Aiello.

Il movimento ribadisce la propria volontà di portare avanti una proposta alternativa per Casalnuovo, fondata su trasparenza, partecipazione e una visione di sviluppo chiara: mobilità sostenibile, riqualificazione delle aree dismesse, crescita economica e sociale, e maggiore attenzione agli spazi verdi e ai trasporti.

«Crediamo – conclude Aiello – che i diritti dei cittadini non debbano mai essere presentati come favori. Continueremo a lavorare per una città che torni a far sentire la presenza dello Stato e delle istituzioni al fianco della comunità».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews