REGIONALI CAMPANIA, CENTRODESTRA NEL GUADO E MALCONTENTI A SINISTRA PER LA SCELTA DI FICO

Condividi

Visite: 84

22 Visite

Il centrodestra si prepara alla sfida delle prossime elezioni regionali in Campania. Nelle prossime settimane è atteso un nuovo summit tra i vertici della coalizione per definire la strategia e individuare il nome del candidato presidente. L’obiettivo è costruire una proposta credibile, autorevole e radicata sul territorio, capace di offrire un’alternativa concreta alla lunga stagione deluchiana.

Nel frattempo, crescono le tensioni all’interno del centrosinistra, dopo l’accordo politico tra il presidente Vincenzo De Luca e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sul nome di Roberto Fico. Un’intesa che non sembra convincere tutti e che, secondo Forza Italia, sta contribuendo ad accentuare le fratture interne.

A sottolinearlo è il consigliere regionale Franco Cascone, che evidenzia come molti amministratori locali stiano guardando con interesse al progetto del centrodestra:

«Prendiamo atto dell’accordo tra De Luca e Schlein su Fico, ma la verità è che il campo largo si sta restringendo sempre di più. Amministratori che per anni sono stati parte del progetto deluchiano oggi si interrogano sul futuro e guardano con attenzione a Forza Italia».

Cascone parla apertamente di un malessere diffuso all’interno della stessa maggioranza:

«Negli ultimi mesi ho ascoltato numerose voci critiche da parte di consiglieri regionali del centrosinistra, delusi da un sistema di potere troppo accentrato. In tanti si sentono esclusi, incapaci di incidere nonostante il consenso ottenuto nei territori. Questo disagio è reale e cerca oggi uno spazio politico nuovo».

Il consigliere azzurro rilancia così il ruolo di Forza Italia:

«Siamo una casa aperta per i moderati, per chi non si riconosce in scelte imposte dall’alto. La nostra è una proposta fatta di competenza, equilibrio, serietà. Non inseguiremo il massimalismo della sinistra, ma offriremo ai cittadini della Campania un progetto pragmatico, riformista e responsabile».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews