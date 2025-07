UNIVERSIADI, VIOLA SCOTTO DI CARLO VINCE IL BRONZO ANCHE NEI 50 FARFALLA

Condividi

E’ di bronzo Viola Scotto di Carlo nella finale dei 50 farfalla alle Universiadi. A Berlino presso la Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark la nuotatrice di Bacoli è arrivata terza con il tempo di 26”30. Prima è giunta Daryna Nabojcenko, della Repubblica Ceka, e al secondo posto l’australiana Josephine Crimmins, quest’ultima ha chiuso con il tempo di 26”27. Un vero peccato per l’atleta flegrea che per appena tre decimi di secondo si è vista sfuggire la medaglia d’argento. Per la Scotto di Carlo quella conquistata oggi è la quinta medaglia centrata ai Giochi Mondiali Universitari, di cui quattro di bronzo e una d’argento. La partecipazione alle Universiadi in Germania, segue quella a Chengdu in Cina nel 2023. A cui in ambito internazionale vanno aggiunte la medaglia di bronzo e quella d’argento vinti ai Giochi del Mediterraneo ad Orano in Algeria nel 2022. Il prossimo appuntamento per la nuotatrice bacolese sono ora i 50 stile libero che la vedranno impegnata martedì 22 luglio sempre a Berlino, la mattina nelle batterie per le qualificazioni alla finale.

“Sono due ottimi risultati quelli conquistati ieri e oggi – ha dichiarato Fabrizio Buonocore, dirigente della Napoli Nuoto ed ex pallanuotista di Posillipo e Canottieri Napoli -. Non bisogna dimenticare che solo pochi mesi fa Viola si è sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio e nel corso degli ultimi mesi, seguita dal nostro tecnico Fabrizio Fusco, ha man mano raggiunto la forma ottimale. Siamo molto fieri ed orgogliosi di lei e siamo certi che anche nei 50 stile libero martedì prossimo riuscirà a salire sul podio”.













