Componente staff aggredito da extracomunitari, Nappi (Lega): degrado Centro Direzionale fotografia inefficienza di Amministrazione comunale

“Un componente del mio staff politico è stato aggredito pochi minuti fa lungo una delle rampe di accesso al Centro Direzionale, malmenato e depredato del telefono, da un gruppo di giovani criminali di origine extracomunitaria. È solo grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia di Stato, a cui va il mio più sentito ringraziamento, se non si registrano ulteriori gravi conseguenze oltre alle ferite riportate dalla vittima nel corso del raid. I poliziotti hanno fermato uno degli aggressori e sono già sulle tracce degli altri balordi dileguatisi dopo aver messo a segno il colpo. È inconcepibile che ciò accada in pieno giorno, in un’area frequentata da tantissime persone, è evidente che parliamo di una porzione di città in cui il degrado crescente e inarrestabile, la totale assenza di programmazione, l’abbandono, le condizioni pietose in cui versa sia di notte che di giorno, sono la fotografia dell’inefficienza dell’attuale Amministrazione comunale di Napoli e della sua indifferenza per il territorio e per i cittadini”. Lo denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













