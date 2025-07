Casavatore. Opposizione: annullate le liste che hanno partecipato alla scorsa competizione elettorale

Condividi

Dopo estenuanti trattative, durate circa un mese i consiglieri di minoranza hanno “finalmente ” comunicato – nella seduta di consiglio – al Presidente dell’Assise Alessandro Sorrentino, due diversi documenti in cui hanno fatto prendere atto dell’abbandono dei rispettivi gruppi legittimamente formati dai consensi elettorali, per intraprendere strade diverse seppur confermando la loro appartenenza alla minoranza. Gruppi e denominazioni completamente nuovi, che cancellano con un colpo di spugna le liste civiche che avevano sostenuto il candidato sindaco Vito Marino. Ora sia i candidati e sia gli elettori che avevano votato codeste liste sono rimasti completamente orfani. Si sono costituiti i seguenti gruppi: “Forze civiche unite per Casavatore” con Maria Calitri e Elena Alessio. Giovanni Russo e Nadia Sarnataro invece, hanno creato il gruppo “Cambiamento per Casavatore”. Dulcis in fundo, Vito Marino e Francesco Napolitano hanno creato il gruppo “Impegno per Casavatore” snaturando di fatto le liste presenti nella scorsa competizione segno evidente dei mal di pancia che attraversano la stessa minoranza. Nell’ultimo consiglio comunale ci sono stati anche momenti di frizione tra il Presidente del consiglio comunale Sorrentino e il Consigliere comunale Francesco Napolitano, il quale ha accusato il Presidente di Autoritarismo, e nello specifico, essere un “despota” antidemocratico solo perché per la prima volta e dopo molti anni, Il Presidente ha rammentato e sottolineato, all’intero Consiglio Comunale di attenersi al rispetto delle regole e del conseguente Regolamento del Consiglio comunale ed in particolare in relazione alla gestione degli interventi durante i lavori del Consiglio, regolamentati dall’art.51 che sino ad ora era stato completamente inapplicato, generando una assoluta confusione dei lavori Consiliari.

