Sanità: Silvestro (FI), in Campania criticità su auto mediche, serve rispetto per operatori 118

“La sicurezza degli operatori del 118 deve essere una priorità assoluta. Le criticità segnalate dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ rispetto al nuovo assetto del servizio auto mediche dell’ASL Napoli 1 Centro sono preoccupanti e richiedono un immediato approfondimento da parte delle autorità competenti.” Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che esprime solidarietà e vicinanza a tutto il personale sanitario coinvolto, richiamando l’attenzione su una scelta organizzativa che rischia di compromettere non solo la sicurezza degli operatori, ma anche l’efficacia stessa del soccorso. “Utilizzare veicoli come le Fiat Panda, immatricolate come auto civili e prive di lampeggianti, per servizi di emergenza, è una scelta discutibile – prosegue -. Senza i dispositivi omologati previsti per i mezzi di soccorso, come sirene a modulazione continua e segnali visivi adeguati, si espone il personale a rischi inaccettabili. Ancora più grave è il fatto che, da quanto risulta, agli infermieri alla guida non sia stato garantito alcun corso di guida sicura, come previsto dal D.Lgs. 81/08”. Il senatore si unisce quindi all’appello rivolto alla Regione Campania e agli enti preposti affinché sia fatta chiarezza sulla legittimità di questa soluzione, garantendo la massima tutela per chi ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, opera in prima linea per il bene della collettività. “La sanità d’eccellenza – conclude Silvestro – passa anche dal rispetto delle norme e dalla valorizzazione di chi la fa funzionare ogni giorno. Non possiamo permettere che, in nome dell’efficienza, si perda di vista la sicurezza e la dignità del lavoro sanitario”.













