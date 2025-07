Condividi

Ancora un incidente a Marano: questa mattina uno scooter ha investito un pedone su Corso Europa, all’altezza del comando della Polizia Municipale. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice verde. Solo pochi giorni fa, nella stessa zona, si era verificato un episodio simile. Cresce la preoccupazione tra i residenti per la sicurezza stradale.













