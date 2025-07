Mugnano, scooter si schianta al Corso Italia: grave 15enne di Marano

Drammatico incidente nella serata di ieri sul Corso Italia, al confine tra Mugnano e Calvizzano. Un ragazzo di 15 anni, residente a Marano, è caduto rovinosamente mentre era in sella al suo scooter, diretto verso casa.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto: si ipotizza uno sbandamento improvviso, ma non si escludono altre cause. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Ad intervenire sul posto è stata la Polizia Locale di Mugnano, che ha avviato gli accertamenti per fare piena luce sull’incidente.