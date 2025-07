Consiglio Metropolitano: fondi e interventi per strade, scuole, piano strategico e progetti sociali

Condividi

Fondi per strade, scuole, Piano Strategico e progetti sociali: sono tanti e importanti i provvedimenti approvati dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi nella serata di ieri martedì 8 luglio 2025 nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

Gli interventi sul Piano Strategico Metropolitano

Tra le deliberazioni approvate, l’Assemblea ha ratificato la variazione di bilancio che prevede l’utilizzo di 2,5 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione per la ridefinizione di alcuni progetti compresi nel Piano Strategico Metropolitano.

In particolare, per il territorio del comune di Napoli l’atto dispone lo stanziamento di 220mila euro per la riqualificazione del Parco Virgiliano, 63mila euro per quella dell’Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco, 193mila per il Parco Massimo Troisi, mezzo milione per l’acquisto di automezzi per rifiuti ingombranti su strada, 350mila per la bonifica e lo smantellamento di 104 alloggi contenenti amianto al Campo Bipiani di Ponticelli, 205mila per il completamento del museo dedicato a Totò. Nei comuni dell’area metropolitana 119mila euro andranno per la demolizione del fabbricato dell’ex liceo scientifico di San Giorgio a Cremano, 573mila per il consolidamento strutturale dell’edificio scolastico del 4° Circolo Piazzale De Lauzieres a Portici, mentre 282mila euro serviranno per la realizzazione dell’area di verde attrezzato in via Filichito nel comune di Casalnuovo.

Strade: 23,5 milioni per la manutenzione

Con diverse deliberazioni, il Consiglio Metropolitano ha stanziato la somma complessiva di circa 23 milioni e mezzo per la manutenzione delle strade di competenza dell’Ente.

In particolare, 4,2 milioni sono stati destinati al finanziamento delle quote annuali degli interventi previsti dagli Accordi Quadro stipulati per garantire la manutenzione straordinaria per la sicurezza delle arterie stradali della cui gestione Città Metropolitana è responsabile, suddivisa in vari gruppi, con stanziamenti di circa un milione ciascuno, oltre a 1,2 mln per le strade ricadenti nelle zone omogenee.

I tre raggruppamenti per cui è scattato il finanziamento sono il gruppo A-zona occidentale, il gruppo B-zona orientale e il gruppo degli assi a scorrimento veloce.

Il Consiglio ha dato, inoltre, il via libera al finanziamento di circa 18 milioni per il Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2025 – 2027, a fronte di una quota della Regione Campania pari a 5,2 mln. Con questo atto, l’Ente di piazza Matteotti passa dal 52% del 2022-2024 al 77,70% dell’intero appalto per il triennio in corso, che vede l’A.Ca.M.I.R, l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti della Regione, svolgere sia la funzione di pianificazione e progettazione dei Piani, sia la gestione della procedura di gara finalizzata all’attuazione degli stessi.

Per l’area metropolitana di Napoli, il contratto prevede interventi su circa 460 km di strade al giorno per un totale di 162mila annui. Il Piano ha anche una valenza di natura sociale, tenuto conto dell’obbligo da parte delle ditte aggiudicatarie del servizio di utilizzare maestranze appartenenti a categorie di disoccupati di lunga durata.

Sempre nel settore strade, il Consiglio ha varato anche un finanziamento per il completamento dei lavori al piano viabile e ai marciapiedi della S.P. 155 Testaccio/Maronti a Barano d’Ischia. Con l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione pari a 450mila euro sarà alleggerito il muro realizzando una struttura in cemento armato che lo isolerà evitando ulteriori carichi, preservando l’infrastruttura e aumentando gli spazi destinati al parcheggio.

Scuole, fondi per la vulnerabilità sismica

In materia di scuole, riprogrammata la somma di 190mila euro all’interno del più cospicuo Accordo Quadro per interventi di adeguamento strutturale successivi alla verifica della vulnerabilità sismica e alle indagini sui solai degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli nell’area flegrea; 135mila euro, invece, sono stati destinati all’acquisto di attrezzature alberghiere per le lezioni laboratoriali enogastronomiche all’IPSSAR Viviani di Castellammare di Stabia, visto che alcune di quelle attualmente in uso non saranno più utilizzabili nella nuova struttura di via Savorito. in quanto obsolete e non adeguate all’impiantistica del nuovo plesso.

“SosteniAMO il Quartiere”, iscritto in bilancio il finanziamento del Ministero per 937mila euro

Dal Consiglio Metropolitano ok anche all’iscrizione in bilancio del finanziamento del Ministero dell’Interno per complessivi 937mila euro che la Città Metropolitana si è aggiudicata per il Progetto “SosteniAMO il Quartiere” – nato in continuità con il precedente progetto “Esserci nel Quartiere” – con l’obiettivo di prevenire e ridurre i fenomeni di devianza e grave marginalità minorile attraverso azioni di strada e prossimità mirate ad ‘agganciare’ giovani e adolescenti che vivono situazioni di rischio, promuovendo percorsi personalizzati e individualizzati, ovvero laboratori professionalizzanti finalizzati all’inserimento o al reinserimento scolastico, sociale e lavorativo.

L’area di intervento coinvolge due quartieri di Napoli, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, e cinque quartieri di altrettanti comuni della città metropolitana: il Rione Salicelle ad Afragola, il Parco Verde a Caivano, il Parco Enrico De Nicola a Castello di Cisterna, il Rione Casacelle a Giugliano e il Quartiere Pontecitra a Marigliano, per un totale di 217 ragazzi. Il progetto durerà 20 mesi.

Gli altri provvedimenti

Tra i vari interventi, il Consiglio ha anche provveduto alla ratifica dello stanziamento di 530mila euro disposto dal Sindaco Gaetano Manfredi per l’allestimento di maxischermi nelle piazze dei comuni della Città Metropolitana in occasione della partita di campionato Napoli – Cagliari del 23 maggio scorso, che ha consegnato alla squadra azzurra il quarto scudetto della sua storia.

La seduta – che era iniziata con la surroga del consigliere Luigi Grimaldi con il neo consigliere metropolitano Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Bel Sito – si è poi conclusa con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.

L’assemblea ha osservato un minuto di silenzio per il terribile femminicidio della giovane ragazza di Afragola Martina Carbonaro.













