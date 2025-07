“Traffico aereo insostenibile su Casalnuovo: è ora di dire basta”

Da anni, sia in fase di decollo che di atterraggio, viene utilizzata quasi esclusivamente la rotta che sorvola Casalnuovo. Questa scelta non è casuale: è stata presa dopo le legittime proteste dei cittadini dei quartieri collinari di Napoli (Arenella/Vomero), che hanno chiesto a gran voce la tutela della loro salute. Tuttavia, il problema non è stato risolto, ma semplicemente spostato sulle teste di altre comunità, come la nostra.

Questa decisione è inaccettabile. Non può bastare qualche intervento di facciata – come la piantumazione di alberi – per compensare l’impatto ambientale e sanitario che ogni giorno subiamo.

Chiediamo un’azione ferma e concreta da parte delle amministrazioni comunali di Casalnuovo e Casoria. Serve una mobilitazione forte di tutte e tutti: cittadini, associazioni, istituzioni.

Chiediamo che si apra un dibattito serio sull’utilizzo dell’aeroporto di Grazzanise, come possibile alternativa per alleggerire il carico ambientale e sanitario che oggi grava ingiustamente sul nostro territorio.

Non possiamo più tollerare che la salute dei cittadini venga sacrificata nel silenzio. È tempo di agire.