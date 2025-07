Quarto, riunione del sindaco Antonio Sabino con E-Distribuzione: “Passiamo dall’età della pietra ad una città moderna. Mai più black-out elettrici così prolungati per migliaia di nostri cittadini”

Condividi

Dopo i disagi vissuti durante lo scorso fine settimana da migliaia di utenti di Quarto,

rimasti al buio per molte ore a causa di una serie di disservizi alla rete elettrica causati dall’ondata di calore, il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha incontrato i tecnici e i responsabili di E-Distribuzione per fare il punto sulla situazione e, soprattutto, sollecitare il completamento della messa in esercizio entro il 20 luglio di tutte le nuove 17 linee che d’ora in poi collegheranno le 20mila utenze elettriche di Quarto alla nuova cabina primaria di via Seitolla, entrata in funzione lo scorso 20 giugno.

“Si tratta di un investimento da 25 milioni di euro, fortemente voluto da questa amministrazione comunale che ha convinto E-Distribuzione a investire sul territorio di Quarto, localizzando qui a beneficio dei nostri cittadini e delle imprese del territorio una delle sole 8 cabine primarie di nuova generazione che E-Distribuzione sta realizzando in tutto il territorio della Campania – spiega il sindaco Antonio Sabino – Eravamo in una situazione ferma all’età della pietra, dal punto di vista infrastrutturale, ora stiamo passando dalla gestione emergenziale alla gestione ordinaria. Un percorso molto complesso su cui stiamo lavorando e monitorando costantemente, con numerose riunioni tenutesi ciclicamente dallo scorso autunno. Ma anche un percorso molto lungimirante, partito tre anni fa, in piena sinergia istituzionale tra l’Amministrazione comunale di Quarto e la E-Distribuzione, per ammodernare una rete ormai vecchia e, soprattutto, ridurre fortemente il numero di utenti in contemporanea senza corrente e le ore di black-out in caso di particolari ondate di calore. Nel corso della riunione ho ribadito la urgente necessità e ho ottenuto da E-Distribuzione l’impegno che questa importante opera infrastrutturale entrerà in esercizio con tutte le 17 nuove linee in cui è suddivisa. Anche sotto questo aspetto stiamo ottenendo un miglioramento dei servizi dedicati ai nostri cittadini, tutelando in concreto le fasce deboli, i soggetti fragili e gli anziani che hanno più di tutti patito i disservizi di una rete elettrica obsoleta e i continui blackout. Ora si può voltare pagina e dimostrare che la città di Quarto è una cittadina finalmente moderna. Non ci dovranno più essere situazioni di emergenza per blackout per migliaia di utenti in contemporanea e per molte ore e nel contempo abbiamo ottenuto da E-Distribuzione un piano di emergenza e di tutela delle fasce deboli in caso di criticità in queste settimane di luglio con power station e squadre di pronto intervento dedicate esclusivamente al territorio di Quarto”.

E-Distribuzione ha comunicato che ad oggi sono già in esercizio circa 11 chilometri di nuovi cavi interrati di Media Tensione che hanno permesso l’attivazione di 4 nuove linee al servizio di circa 7.000 utenze. Entro l’11 luglio è prevista l’entrata in servizio di ulteriori 15 km di raccordi in cavo interrato, che attiveranno altre 5 linee elettriche e garantiranno maggiore affidabilità per altri 6.200 clienti.

Il programma proseguirà il 18 luglio con l’entrata in servizio di altri 22 km di cavo interrato di Media Tensione che completeranno il progetto, con l’attivazione delle ultime 8 linee e benefici attesi per circa 12.000 utenze.













