Nuova avventura per Antonio Di Natale, sarà il club manager della Scafatese

Antonio Di Natale, tra i simboli del calcio italiano e tra i bomber più prolifici con la maglia dell’Udinese e della nazionale italiana, inizia una nuova avventura con la Scafatese, formazione che milita nel campionato di Serie D: sarà il nuovo club manager.

Queste le dichiarazioni del 47enne, affidate ad un videomessaggio pubblicato sui canali social: “Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di venire in una società così importante, speriamo di fare un bel lavoro, di crescere tutti insieme e di arrivare ad un obiettivo importante che la società si è prefissata”.

Si punta ad un ritorno in Serie C, traguardo soltanto sfiorato con la sconfitta in finale play-off contro la Reggina.













