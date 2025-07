Formia, malore fatale in spiaggia: muore 59enne di Villaricca

Condividi

Un momento di relax con amici e parenti sul lungomare di Formia si è trasformato in tragedia per Enzo Tambaro, 59 anni, residente a Villaricca. L’uomo si è improvvisamente accasciato sulla spiaggia nei pressi del lido Santo Janni, lungo il lungomare Città di Ferrara, nella mattinata di domenica scorsa. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il malore è sopraggiunto mentre la spiaggia cominciava ad affollarsi di pendolari, soprattutto dalle province di Napoli e Caserta, attratti dal caldo weekend estivo. I primi a intervenire sono stati i bagnini, allertati dai familiari. Poco dopo sono giunti i sanitari del 118, che hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Enzo Tambaro è deceduto nella notte, dopo ore passate in bilico tra la vita e la morte.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Formia e gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno eseguito tutti gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso sarebbe un infarto.













