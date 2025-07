Blackout a Quarto: ancora senza luce dopo 9 ore, Enel promette il ripristino imminente

Condividi

Enel ha comunicato al Comune di Quarto che l’energia elettrica sarà ripristinata completamente entro circa 30 minuti. I tecnici sono attualmente impegnati nelle ultime operazioni necessarie per riportare la situazione alla normalità.

L’Amministrazione comunale segue l’evolversi della situazione in tempo reale, in stretto contatto con Enel, per garantire un intervento rapido e in piena sicurezza per tutti i cittadini.

Persistono però disagi nel centro storico, dove la corrente elettrica manca da oltre nove ore. Si registrano inoltre interruzioni alle linee telefoniche mobili.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.













