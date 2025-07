Usa, Elon Musk annuncia la nascita di un terzo partito: l’America Party. “Vi restituirà la libertà”

Condividi

Elon Musk ha annunciato la nascita dell’America Party. “Con un rapporto di 2 a 1 avete votato per un nuovo partito politico. E lo avrete”, ha scritto l’ex numero uno del Doge dopo la rottura totale con Donald Trump. “Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi l’America Party è nato per restituirvi la libertà”.

Il sondaggio di Elon Musk sul nuovo partito

Il 4 luglio, nel giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti, Musk aveva indetto un sondaggio su X per chiedere agli americani se fossero d’accordo con la fondazione di un nuovo partito nel panorama politico nazionale: il 65% ha risposto “sì”, il 35% “no”. “Il Giorno dell’Indipendenza è il momento perfetto per chiedersi se si desidera l’indipendenza dal sistema bipartitico (che alcuni definirebbero monopartitico)! Dovremmo creare l’America Party?”, recitava il quesito votato in tutto da 1.248.856 utenti.













