Fece esplodere una palazzina per vendicarsi dell’ex fidanzata: arrestato 40enne

E’ stata di origine dolosa l’esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata la vita a una persona e il ferimento di altre cinque. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che hanno arrestato una guardia giurata di 40 anni. L’uomo avrebbe appiccato l’incendio nell’appartamento della ex fidanzata, che in quel momento si trovava in vacanza, per vendicarsi della donna.