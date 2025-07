Paura a Posillipo, fiamme in un’abitazione in via Catullo

Condividi

Tanta paura ma nessun ferito nell’incendio divampato questo pomeriggio (5 luglio 2025) in un’abitazione al primo piano di un edificio signorile in via Catullo, nel quartiere Posillipo a Napoli. A provocare le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un corto circuito partito dal pannello di controllo di un condizionatore installato nella cabina armadio.

In casa, al momento dell’incendio, si trovava soltanto la domestica, che è riuscita a mettersi in salvo prima che il fumo invadesse completamente l’appartamento. I proprietari, invece, erano fuori città per le vacanze estive. La donna, molto spaventata, ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero agli altri ambienti o ad appartamenti vicini.

Nonostante il rogo sia stato circoscritto in breve tempo, l’intero edificio è stato evacuato per precauzione e diverse stanze dell’abitazione sono state dichiarate momentaneamente inagibili. Le indagini sono affidate ai tecnici dei vigili del fuoco, che stanno completando gli accertamenti per verificare le cause esatte del guasto elettrico.













