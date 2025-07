Punti di vista. Giannetti: “Mentire continuamente non ha lo scopo di far credere alle persone una bugia, ma di garantire che nessuno creda più a niente”

Condividi

Un popolo che non sa più distinguere tra verità e menzogna, non può distinguere tra bene e male. Un popolo così, privato del potere di pensare e giudicare, è, senza saperlo o volerlo, completamente sottomesso all’impero della menzogna. E con persone come queste, PUOI FARE “QUELLO CHE VUOI” HANNAH ARENDT. Vogliamo una buona volta svegliarci dal sonno ipnotico che ci è stato indotto?

Il potere che regge il mondo non ha un volto, è il potere delle banche dei Rotschild, Goldman Sachs, è il potere delle case farmaceutiche, dei costruttori di armi, è il potere ancora del vecchio Commonwelth che ha dominato il mondo intero e ancora lo condiziona attraverso la City di Londra.

Il re Carlo d’Inghilterra, nell’ultima sua venuta in Italia, si è pregiato di dire che grazie all’intervento inglese l’Italia è diventata “UNA”. E, non ha avuto la grazia di aggiungere che un “Sovrano”, proveniente dalla Savoia una piccola zona montuosa tra l’Italia e la Francia, che parlava più francese che italiano, è venuto nella nostra terra, ha svuotato il Banco di Napoli, ha immiserito il popolo, ha imposto una leva obbligatoria di tre anni, laddove il Borbone aveva un esercito mercenario, privando così le famiglie di forza lavoro necessaria per la propria sopravvivenza. E per tornare ai nostri giorni, costoro, attraverso tutta una serie di sigle e sotto sigle foraggiate anche dagli USA, hanno creato “_-LA PRIMAVERA ARABA “ uccidendo Gheddafi e il capo dell Egitto.

Inducendo quà e là “ RIVOLUZIONI COLORATE” a cui non partecipava la maggior parte del popolo. E stando a quello che ci hanno fatto studiare, Napoleone ha tentato di invadere la Russia e non ci è riuscito. In seguito anche Hitler ha fatto il medesimo tentativo ed anche questo non ha avuto buon esito. E allora mi chiedo e vi chiedo di riflettere:

Perchè la Russia, che ha un territorio immenso per metà in Europa e per l’altra metà in Asia, con ricchezze infinite, avrebbe la voglia di invadere l’Europa?

(Questa seconda parte è tratta da un’intervista rilasciatata dal Generale Marco Bertolini già

Comandante del Comando Operativo del Vertice Interforze e Comandante della Brigata Folgore e Capo di Stato Maggiore).

E’ di ieri la notizia che Macron ha telefonato a Putin per la durata di due ore.

Al delinquente internazionale colpito da un relativo mandato di cattura che in caso di esito positivo della guerra poteva e doveva finire appeso ad un palo.

Certamente l’iniziativa non è stata la sua ma del suo boss da cui dipende cioè la famiglia dei Rotschild.

La Francia sta perdendo la sua posizione internazionale. Le ex colonie africane le stanno dicendo addio e adesso anche per le centrali nucleari, i francesi non possono più contare sull’uranio dell Africa subsahariana.

E comunque una parte notevole di questo prezioso elemento viene fornito loro dalla Russia. E ancora c è un’altra notizia : I Russi possono costruire in Ungheria una super centrale nucleare per la quale gli Stati Uniti hanno dato il loro parere favorevole.

Questo significa anche l’inizio della caduta delle sanzioni ed ancora più spettacolare partecipano al progetto anche le banche francesi.

In conclusione la Francia , in maniera autonoma, ha preso l’iniziativa per salvaguardare i

propri interessi.

Ognuno in questo contesto fa gli interessi della propria nazione : Trump degli Stati Uniti, Putin della Russia, la Francia i propri.

E l’Europa? obiettivamente è scomparsa: non ha avuto nessun ruolo, laddove, nel passato

ha sempre dato prova di grande umanità nei confronti di tutti. tradendo così lo scopo principale cioè quello di mantenere la pace nel nostro continente.

Lì, 3 luglio 2025

Anna Giannetti

Presidente

Associazione Amici Insieme – Napoli Nord













