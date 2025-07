MARANO, IL DISASTRO IDRICO. IZZO: “COMUNE FLOP, NON RESTA CHE RACCOMANDARCI A SAN CASTRESE”

Condividi

La colpa del disastro idrico che ogni giorno lascia interi quartieri senz’acqua é da ascrivere solo alla sciatta politica dell’ amministrazione Morra e dei suoi accoliti ombra, e la non richiesta di fondi regionali né é riprova.

Niente può l’ ufficio tecnico che va spesso in affanno per far fronte alle tante richieste di interventi per perdite d’ acqua spesso copiose, che causano perdita d’ acqua che paghiamo e danni a immobili privati da risarcire con fior di euro ( vedi la storia di via Vallesana).

Eppure, c’è ancora chi difronte alla manifesta incapacità dell’ amministrazione di gestire la grave situazione idrica fa leva su assemblee pubbliche per parlare di aria fritta.

É sotto gli occhi dei cittadini l’ abbandono totale in questo settore anche per i tanti furti di acqua nelle zone alte della città, tanto

da esternalizzare il servizio di riscossione al privato Municipia ( già agenzia di riscossione per la TARI che in breve tempo ha acquistato dei locali in corso Italia per propri uffici) si vede che i profitti sono lauti mentre le tasche dei cittadini sempre più in rosso.

E mi domando che fine hanno fatto le grida dalle piazze dai palchi di coloro che urlavano: l’ acqua é un bene pubblico e non va privatizzato, per non parlare delle pregresse situazioni di privatizzazione che produssero benefici al privato e forse qualche politico dell’epoca.

Non vorremmo rivedere un film già visto ” pensar male si fa peccato ma a volte si azzecca.

In altri settori le cose non vanno meglio, il settore decoro e igiene urbana é un disastro, mancata spazzamento come previsto da contratto, proroga ulteriore alla ditta che é immune da penali per un servizio scadente, gara d’ appalto che stenta a decollare. Ma per i nostri soloni amministratori e politici concubini la colpa del disastro igienico ambientale é da ascrivere agli incivili cittadini che non rispettano i giorni di conferimento ( per fortuna pochi) e i controlli a chi spetta? Vengono fatti? Quali i risultati, assordante silenzio, come sempre…ma no! Ci penseranno le assemblee pubbliche di aria fritta che daranno fiato al primo cittadino.

Visto il caldo torrido, la carenza d’ acqua cadenziale in tante zone e il fetore che emanano le nostre strade per il mancato spazzamento e i cumuli d’ immondizia che la fanno da padrone, non ci resta che raccomandarci a San Castrese, affinché questo periodo di oscurantismo termini.

Michele Izzo consigliere comunale













