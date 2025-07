Marano, degrado ovunque: l’ira dei cittadini

Condividi

Gentile direttore,

dobbiamo ritornare purtroppo ancora una volta a parlare e denunciare il degrado, a cui questa amministrazione comunale e la ditta che dovrebbe curare la pulizia della nostra citta la Green Line, ci costringono a vivere ogni giorno. Abbiamo fotografato varie zone della città, dal centro alla periferia, ed in tutte è presente sporcizia, cumuli di rifiuti non rimossi da giorni, mancanza di spazzamento, aiuole piene di cartacce e bottiglie che gli operatori ecologici si trattengono bene dal pulire e che quindi rimangono li a marcire per mesi. Un simbolo di questo degrado è poi il piazzale antistante lo stadio dove da oltre 10 giorni sono presenti vari cumuli di rifiuti, di cui alleghiamo foto, a dimostrazione che i dirigenti comunali e la Green Line non pianificano la pulizia della città ma operano al risparmio e con mezzi e persone sicuramente insufficienti. Tutta la zona dello stadio, Via Falcone, e tantissime altre strade sono ormai abbandonate alla sporcizia ed all incuria.

Avremmo tante altre situazioni da denunciare, ma ci fermiamo qui.

Mai avremmo immaginato che questo sindaco potesse farci precipitare in questa realtà così degradante per Marano, soprattutto per un servizio che paghiamo profumatamente. Indubbiamente ci sono delle colpe e noi ci auguriamo che qualcuno ne paghi le conseguenze.

