Esplosione ad un distributore di benzina: 29 feriti

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, a Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri.

Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l’incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città.