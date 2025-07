Marano, deblatizzazione a San Rocco e zone limitrofe. A che punto siamo? I cittadini chiedono risposte

Condividi

Gentile direttore, le scrivo in merito alla questione deblattizzazione che doveva essere effettuata in tutta Marano agli inizi di giugno e di cui poi non si e’ fatto nulla. Zona San Rocco e via Adda, angolo via Gioberti ne siamo invasi, escono dai sanitari; sono grandi, marroni, orribili anche solo da vedere. Soldi e soldi di insetticidi inutili , il giorno dopo punto e accapo. Ci e’ stato detto di contattare l’ASL e il sindaco stesso ad un mio commento sulla questione sulla sua pagina ha risposto che avrebbe fatto presente la cosa all’ASL NAPOLI 2 NORD. Intanto siamo a luglio e non si è fatto nulla. Nel frattempo dalle fogne esce di tutto.













