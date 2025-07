Arzano, Terra dei Fuochi: 48 terreni da bonificare, stretta della Polizia Locale contro il rischio roghi.

Condividi

Dopo i numerosi incendi dolosi che nelle ultime settimane hanno nuovamente avvelenato l’aria a nord di Napoli, Arzano alza il livello d’allerta. La Polizia Locale, sotto la guida del colonnello Biagio Chiariello, ha completato il censimento dei terreni incolti, individuando 48 fondi da bonificare con urgenza. Ai proprietari è stata notificata l’intimazione alla pulizia immediata, pena sanzioni.

Si tratta di un’azione concreta nella più ampia battaglia contro i roghi tossici, che da anni colpiscono la Terra dei Fuochi, mettendo a rischio la salute pubblica e l’ambiente. L’obiettivo è chiaro: prevenire prima che sia troppo tardi. Non basta spegnere un incendio, bisogna impedirne l’innesco.

Grazie a un lavoro iniziato quattro anni fa, il Comune ha ridotto sensibilmente il rischio incendi legati all’abbandono dei terreni, spesso usati come discariche e poi dati alle fiamme. Una lotta ambientale che continua, anche per evitare sprechi d’acqua in un periodo in cui il caldo estremo rende gli interventi ancora più complessi.













