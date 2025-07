Francesca De Vivo Tino ritrovata a Giugliano: la 18enne scomparsa da Avellino è sana e salva

È stata ritrovata a Giugliano in Campania Francesca De Vivo Tino, la 18enne di Avellino scomparsa da alcuni giorni e al centro di una mobilitazione che ha coinvolto familiari, cittadini e forze dell’ordine. La giovane, affetta da problemi di salute e bisognosa di cure specifiche, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 28 giugno, facendo scattare l’allarme.

Determinanti per il ritrovamento sono state le attività investigative, supportate dall’analisi delle celle telefoniche, che hanno permesso di localizzare Francesca nel territorio di Giugliano. Rintracciata e soccorsa, è apparsa disorientata ma in condizioni fisiche tutto sommato buone. È stata subito accompagnata in ospedale per accertamenti e ricevere l’assistenza necessaria.

La notizia del ritrovamento ha portato sollievo alla famiglia, che in questi giorni aveva lanciato numerosi appelli, anche sui social, per chiedere aiuto nelle ricerche. Resta da chiarire cosa abbia spinto la giovane ad allontanarsi, ma ciò che conta ora è che sia al sicuro e potrà tornare tra le braccia dei suoi cari.

Una vicenda a lieto fine, resa possibile anche dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, segno di quanto sia importante la partecipazione attiva della comunità nei momenti di emergenza.