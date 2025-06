IL PANIS QUADRATUS DI 2000 ANNI FA RIVIVE NEL MAXIMALL POMPEII

Condividi

L’omaggio al territorio di Fattorie Garofalo. Ritorna il pane che permise di datare l’eruzione del 79 d.c.

Rivive nel presente uno dei simboli più affascinanti della tradizione alimentare dell’antica Roma: il Panis Quadratus, il pane rotondo diviso in otto spicchi tipico di Pompei, torna protagonista grazie a Fattorie Garofalo.

Nel cuore del suo retail all’interno del Maximall Pompeii, Fattorie Garofalo celebra le proprie radici e la cultura del territorio proponendo una rosetta realizzata con lievito madre 100% naturale, ispirata proprio al Panis Pompeii di duemila anni fa. Un tributo alla storia, che unisce sapori antichi e innovazione gastronomica.

Il Panis Quadratus – elemento essenziale della cosiddetta Triade Mediterranea insieme a olio e vino – era diffusissimo tra gli Antichi Romani, come testimoniano i circa 30 panifici attivi a Pompei e i suoi numerosi ritrovamenti coincidenti con l’eruzione. Nell’Impero, infatti, si producevano pani diversi in base al tipo di grano e ciascuno era associato a un giorno preciso della settimana: il mercoledì era dedicato al Panis Pompeii, dettaglio che ha permesso agli archeologi di ipotizzare che l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. sia avvenuta proprio a metà settimana.

Nel nuovo retail di Fattorie Garofalo, l’omaggio al territorio si estende anche ai piatti proposti: tra questi spicca la Mozzarella di Bufala Campana DOP tagliata a spicchi, con un’estetica che richiama una rosa, pensata per esaltare l’equilibrio tra la sapidità della pelle e la dolcezza del latte ad ogni morso. “Rosa o Rosetta?” è la domanda che il brand rivolge ai visitatori del Maximall, invitandoli a vivere un’esperienza enogastronomica che fonde cultura, tradizione e qualità.

Il nuovo spazio di Fattorie Garofalo nasce con l’obiettivo di valorizzare la Mozzarella di Bufala Campana DOP in un contesto dinamico e in continua evoluzione come quello dei centri commerciali, dove esperienzialità e condivisione sono diventati elementi chiave delle scelte dei consumatori.

Fattorie Garofalo è il gruppo imprenditoriale leader mondiale nel settore lattiero-caseario bufalino. Forte di una filiera integrata e circolare sviluppata lungo più di 60 anni di storia, Fattorie Garofalo è il più grande allevatore di capi bufalini, il primo produttore di latte di bufala e il primo produttore di Mozzarella di Bufala Campana DOP al mondo. Ogni anno, l’azienda lavora 38 milioni di litri di latte bufalino, realizza per il mercato circa 10 mila tonnellate di formaggi bufalini, alleva oltre 12.500 bufale ed esporta in oltre 40 Paesi. Numeri che fanno di Fattorie Garofalo, non solo un’importante realtà imprenditoriale, ma anche una vera e propria ambasciatrice della Mozzarella di Bufala Campana DOP e del Made in Italy nel mondo.













