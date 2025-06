Napoli. Tavolo tecnico sul decoro urbano della città. I primi risultati

Emergono i primi risultati del coordinamento delle attività di salvaguardia del decoro urbano cittadino. Un tema fortemente attenzionato dal Sindaco Gaetano Manfredi che ha promosso l’istituzione di un “Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano” con il compito di individuare le criticità, pianificare gli interventi, coordinare le azioni dei soggetti coinvolti e monitorare l’efficacia delle attività svolte.

Il Tavolo che fa capo alla Direzione Generale del Comune di Napoli, è costituito in via permanente dai rappresentanti delle principali società partecipate comunali (Napoli Servizi, ASIA Napoli, ABC Napoli e ANM), dal Servizio Igiene della Città dell’Area Ambiente, dal Servizio Tecnico Operativo dell’Area Direzione Generale, dall’Area Welfare e dall’Area Sicurezza – Servizio Polizia Locale U.O. IAES ed è coordinato dal Dirigente in distacco della Napoli Servizi Ciro Turiello. L’obiettivo principale del lavoro in corso, frutto di un impegno condiviso, è la pianificazione e la programmazione degli interventi secondo una logica di ordinarietà e continuità, oltre la sola gestione delle emergenze.

Il Tavolo si riunisce con cadenza settimanale e dopo pochi mesi emergono i primi risultati:

Riqualificate aree urbane e siti monumentali: smantellata una pista di Skate Park, a Piazza Cenni al Centro Direzionale, installata senza alcuna autorizzazione davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Implementati i servizi di pulizia nella Galleria Umberto, aumentando i turni di pulizia da 2 a 3, garantendo così un servizio dalle ore 7:00 alle ore 22.00. Ripulite e risistemate le aree esterne della Tomba di Virgilio, l’area intorno al cantiere in Piazza Leone e il basamento della statua di Dante Alighieri. Recuperati gli spazi comunali dismessi in Piazza Cavour 38 ed adibiti a Centro Giovanile.

Recuperati 500 metri quadrati di area verde sugli Spalti del Maschio Angioino: attraverso un complesso intervento e coinvolgimento di diversi soggetti, è stato restituito ai cittadini e ai turisti un importante spazio verde ai piedi di uno dei più prestigiosi monumenti cittadini. L’area è stata completamente bonificata e liberata da tonnellate di rifiuti di ogni genere e dagli accampamenti di alcuni senza fissa dimora presi in carico dai Servizi Sociali. È stata svolta anche un’importante attività investigativa da parte della Polizia Locale che ha portato all’arresto di due cittadini stranieri che taglieggiavano cittadini e turisti che parcheggiavano nelle aree di sosta nei pressi dei Cavalli di Bronzo.

Rifunzionalizzate 2 fontane cittadine: la Fontana di Piazza Salerno al Centro Direzionale e l’antica Fontana del Formiello in piazza Enrico De Nicola, alle spalle di Castel Capuano. Si è sbloccato, inoltre, il contratto di manutenzione delle fontane cittadine tra ABC e Comune di Napoli grazie al quale sarà possibile recuperare e rimettere in funzione altre fontane.

Rafforzati i servizi erogati a supporto dell’organizzazione di oltre 20 grandi eventi svolti in città negli ultimi 2 mesi. In particolare, in occasione dei concerti allo Stadio Maradona, Asia Napoli, rispetto alla dotazione ordinaria, ha messo a disposizione 2 ulteriori spazzatrici più altri mezzi a supporto per la raccolta dei rifiuti e circa 10 unità lavorative in più al fine di non sottrarre uomini e mezzi già impegnati nella pulizia del quartiere. Stessa strategia è stata adottata anche per altre importanti manifestazioni dove sono stati implementati uomini e mezzi per garantire il decoro urbano senza incidere sul lavoro ordinario.

Al vaglio del gruppo di lavoro ci sono già altri interventi che saranno realizzati nelle prossime settimane e nuove proposte per migliorare i servizi al territorio, tra i primi la riorganizzazione della manutenzione del verde cittadino e la riqualificazione di Piazza Cavour.