Luigi investito e ucciso a Mondragone: fermato il pirata della strada, è un pregiudicato

Condividi

Visite: 0

3 Visite

È stato rintracciato a Perugia il presunto investitore di Luigi Petrella, il ragazzo di 16 anni morto venerdì sera a Mondragone, travolto da un’automobile e finito contro un palo della luce: si tratta del 53enne Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre e fratello del collaboratore di giustizia Giovanni Cascarino; l’uomo è stato fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone con l’accusa di omicidio stradale.

Lo schianto mortale risale alla serata di venerdì. Petrella è stato colpito da un’automobile mentre stava percorrendo via Padule, a Mondragone (Caserta), in sella al suo scooter Honda; nell’impatto è stato scagliato violentemente contro un palo della luce. La dinamica dell’incidente è in via di definizione. Il ragazzo è stato portato al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, ma per lui non c’è stato nulla da fare. A provocare la morte del ragazzo, è emerso dagli accertamenti, è stato proprio l’impatto col lampione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews