Questa mattina intorno alle 8, i carabinieri del nucleo Radiomobile di napoli e della Stazione di Posillipo sono intervenuti in via Caracciolo nei pressi del molo AliLauro.

Il mare è stato notato il cadavere di un uomo che galleggiava tra le imbarcazioni. L’uomo non è stato ancora identificato. Indagini dei Carabinieri













