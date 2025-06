Arzano come Melito e Casavatore: buen ritiro per il clan Amato-Pagano

Condividi

Visite: 417

53 Visite

Scorribande serali con auto di grossa cilindrata, furti, piazze di spaccio in pieno centro città, atti vandalici con la estirpazioni di piante da parte di giovani incappucciati e distruzione delle telecamere della videosorveglianza sempre ad opera di soggetti col volto travisato giunti a bordo di auto senza targa. Ma cosa sta accedendo ad Arzano? Il clan Amato-Pagano e gli alleati dei Ferone di Casavatore, dove vi sarebbe la base operativa per lo smistamento della droga, sta tentando di riorganizzarsi ad Arzano per fare questo avrebbe puntato su uomini di punta da qualche anno “freschi” di scarcerazione.













