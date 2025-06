Marano, ancora disagi sul fronte idrico: tante segnalazioni dopo il guasto di ieri all’impianto C3 

Condividi

Nuovi disagi sul fronte idrico a Marano, dove l’impianto di sollevamento C3 è fermo da ieri a causa di un’interruzione dell’energia elettrica. Il sindaco Matteo Morra ha fatto sapere che si attende l’intervento urgente della squadra Enel per il ripristino. Nel frattempo, l’erogazione è parzialmente garantita dalla vasca Recca, anche se in diverse zone – in particolare tra Marano e Quarto – molti cittadini continuano a segnalare rubinetti a secco o forti cali di pressione. Una situazione che si ripete puntualmente ogni estate, trasformando l’emergenza idrica in una sorta di normalità per i residenti.













