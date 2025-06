Condividi

Tamponamento a catena, a San Rocco, e traffico in tilt. Un tamponamento che ha coinvolto tre auto, una delle vettura – causa guasto – è rimasta bloccata all’altezza di uno spartitraffico ed è questo il motivo per cui si è bloccato il traffico in tutta la zona. Sul posto gli agenti della polizia municipale. Un ferito tra i coinvolti, ma non è grave.













