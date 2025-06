Rapina e sequestra parroco con la scusa della benedizione

Condividi

Ha aggredito, rapinato e sequestrato un sacerdote abbandonandolo

poi in aperta campagna dopo avergli distrutto il telefono

cellulare e minacciato di morte in caso avesse denunciato il

fatto. E’ la contestazione mossa ad un uomo arrestato dalla

polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere emessa dal Gip di Cosenza, su richiesta della Procura

per rapina, sequestro di persona. Il provvedimento scaturisce

dalle indagini svolte dalla Squadra mobile di Cosenza,

coordinata dalla Procura, dopo la segnalazione di un’azione

violenta commessa da un uomo ai danni di un parroco della

