Iran, l’annuncio di Trump: “Cessate il fuoco permanente”

Dopo il contrattacco (preannunciato) dell’Iran contro le basi militari Usa in Qatar arriva il giorno del “cessate il fuoco”. L’annuncio arriva prima da Donald Trump, con il presidente americano che nella notte italiana parla di una tregua “per sempre”, poi da Teheran che sostiene di averlo “imposto al nemico”. Di seguito, gli aggiornamenti della giornata:

Ore 6.23 – Iran, quarta ondata di missili contro Israele

L’Iran annuncia il lancio di una quarta ondata di missili verso Israele. All’alba di oggi, in un precedente attacco su Beer Sheva, nel sud di Israele, tre persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite. “A seguito dell’impatto del missile nel sud di Israele: finora, le squadre dell’MDA hanno dichiarato la morte di tre persone. Due persone con ferite moderate sono state evacuate in ospedale e circa sei persone con ferite lievi sono in cura sul posto”, ha dichiarato Magen David Adom in una dichiarazione su X.

Ore 5.39 – Tre morti a Beer Sheva per impatto missile dall’Iran

Tre civili sono stati dichiarati morti dai medici del servizio ambulanze israeliano dopo l’impatto di un missile lanciato dall’Iran, che ha colpito direttamente un edificio residenziale a Beer Sheva, nel sud dello Stato ebraico. Inizialmente i tre erano stati dichiarati feriti gravi.

Ore 5.23 – Iran, cessate il fuoco “imposto al nemico”

I media di Stato iraniani hanno annunciato stamattina un cessate il fuoco “imposto al nemico”, dopo l’attacco missilistico condotto dall’Iran contro la base statunitense di Al Udeid, in Qatar, in risposta alla “aggressione statunitense” contro i siti nucleari iraniani dello scorso fine settimana. L’annuncio arriva a poche ore dai lanci contro la base americana di Al Udeid, in Qatar. “La riuscita operazione missilistica del Sepah (i Guardiani della rivoluzione islamica) in risposta all’aggressione americana e l’esemplare fermezza e unita’ del nostro caro popolo nel difendere la patria hanno imposto il cessate il fuoco al nemico”, ha dichiarato in diretta un conduttore dell’emittente televisiva nazionale IRINN “Iran National News Network”.

Ore 5.21 – Iran, “operazioni contro Israele fino all’ultimo minuto”

“Le operazioni militari delle nostre potenti Forze armate per punire Israele per la sua aggressione sono continuate fino all’ultimo minuto, alle 4 del mattino”, scrive il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi su X. “Insieme a tutti gli iraniani ringrazio le nostre coraggiose Forze armate che rimangono pronte a difendere il nostro caro Paese fino all’ultima goccia di sangue e che hanno risposto a qualsiasi attacco nemico fino all’ultimo minuto”, aggiunge Araghchi.

Ore 4.58 – Nuovo post di Trump su tregua durante allarmi in Israele

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un nuovo post sul social Truth, contemporaneamente agli allarmi in corso nello Stato ebraico: “Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento”, ha scritto Trump. E ha aggiunto che “il mondo e il Medio Oriente sono i veri vincitori”. Il presidente americano ha concluso il post scrivendo che “il futuro di Israele e dell’Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi”.

Ore 4.52 – Sirene in azione in Israele per lancio missili da Iran

L’esercito israeliano ha dichiarato di essere al lavoro per intercettare i missili iraniani. “Poco fa, le sirene hanno suonato in diverse zone di Israele a seguito dell’identificazione di missili lanciati dall’Iran verso lo Stato di Israele”, ha dichiarato l’esercito israeliano in una dichiarazione pubblicata su Telegram. In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco scaglionato tra Israele e Iran che sarebbe iniziato intorno alle 04:00.

Ore 4.02 – Iran, “stop attacchi se Israele smette di aggredire”

“Al momento, non esiste alcun ‘accordo’ su un cessate il fuoco o sulla cessazione delle operazioni militari. Tuttavia, a condizione che il regime israeliano ponga fine alla sua aggressione illegale contro il popolo iraniano entro le 4 del mattino, ora di Teheran, non abbiamo intenzione di proseguire la nostra risposta. La decisione definitiva sulla cessazione delle nostre operazioni militari verrà presa più tardi”. Lo scrive sui social il ministro degli Esteri iraniano, Sayed Abbas Araghchi.













