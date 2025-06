CARLOS GARDEL a NAPOLI: a 90 anni dalla scomparsa della “Voce del Tango”, un libro ne racconta il mito e il suo legame con Napoli

Condividi

Visite: 13

25 Visite

Carlos Gardel incontra Napoli e la sua musica immortale.

In occasione del 90esimo anniversario della sua scomparsa Edizioni MEA pubblicherà “CARLOS GARDEL – Il Tango a Napoli” di Diego Moreno, in uscita il prossimo autunno.

Un libro esclusivo che racconta gli aspetti inediti di Gardel a Napoli.

Come in un grande amore, “Carlitos” conobbe Napoli e la sua arte a Buenos Aires: “El Rey del Tango” finì per interpretare “al ritmo del 2×4” una canzone napoletana.

Quanto l’italianità e, in particolare, la napoletanità sono state importanti per la storia del Tango e di Carlos Gardel?

È questo il ‘cuore’ del volume di Diego Moreno.

Un racconto profondo e sincero, una lettura inedita del mito di Gardel, impreziosita dalle testimonianze di eccellenti firme come Maurizio de Giovanni e Ana Turón, Víctor Hugo Morales e María Susana Azzi, Michelangelo Iossa, Sergio Pujol e molti altri.

Gardel è il TANGO!

Carlos Gardel nasce sostantivo ma il suo mito, grazie alla sua arte, è diventato aggettivo qualificativo d’eccellenza. In Argentina la parola “Gardel”, oltre a essere il cognome del più grande cantante di tango, significa eccellenza assoluta, indica il “non plus ultra”, come Diego Armando Maradona lo è stato nel calcio.

Don Carlos è stato, è e sarà uno dei più importanti ambasciatori della cultura argentina a livello internazionale.

Nato a Tolosa (Francia) nel 1890, all’età di due anni sbarca a Buenos Aires, diventando progressivamente l’icona del tango argentino nel mondo.

Interpreterà oltre mille brani e comporrà 120 capolavori, tra cui “Volver”, “El día que me quieras” o “Por una cabeza” e girerà dieci film per la Paramount Pictures.

Morirà nel 1935, ma questa morte prematura lo renderà immortale: Carlos Gardel diventerà un mito che “Cada día canta mejor” (ogni giorno canta meglio)!

Nel 2003 la sua voce è stata riconosciuta dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.

Il musicista e scrittore Diego Moreno, argentino di nascita e napoletano di adozione, ripercorre in queste pagine parte del percorso artistico dell’inventore del “Tango Canción”.

“CARLOS GARDEL – Il Tango a Napoli” non è soltanto una biografia del “Zorzal Criollo”, ma è anche musica da ascoltare: all’interno del libro è presente una selezione di capolavori di Carlos Gardel reinterpretati da Diego Moreno: “El día que me quieras” (in una esclusiva versione in lingua napoletana e con la voce recitante dell’attore Enzo Decaro) e “Por una cabeza”, ma anche alcuni brani composti da Moreno come “Vivir” o come la milonga dal titolo “Muñeca” con un videoclip girato nella location più “tanguera” che ci sia: Caminito, nel quartiere La Boca di Buenos Aires.

DIEGO MORENO

Diego Moreno è nato a Mar del Plata (Argentina) e vive in Italia dal 1991. Cantante, compositore, chitarrista e arrangiatore, ha calcato alcuni dei più importanti palcoscenici internazionali con artisti del calibro di Oscar de León, Djavan, Josè Feliciano, Gilberto Gil, Fred Bongusto, Paul Young, Gipsy Kings, Inti Illimani, Ziggy Marley e Toquinho.

Questa sua biografia-omaggio a Carlos Gardel accompagna la sua produzione musicale:

“TangoMoreno”, lavoro discografico dedicato alla grande musica di Buenos Aires, uscito in Italia nel 2007, e “TangoScugnizzo” (2010 – Premio Masaniello e Premio Nicolardi), ideale simbiosi tra tango e musica napoletana in progetti musicali che costituiscono le altre due parti di una originale “trilogia tanghera”, che si pregiano di avere il Patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti