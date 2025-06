Lite in sala operatoria: chirurgo manda al pronto soccorso l’assistente, mistero sulla sorte del paziente

Nel video diffuso dal Messaggero , dopo i primi momenti, si sente la voce femminile di un’assistente: «Si vergogni lei invece». Frase a cui il medico replica: «Togliti dal c… Te ne devi andare e non ti voglio mai più vedere in sala operatoria». Poi si sente un rumore, come di un colpo, che alcune fonti hanno descritto come uno schiaffo, altre come un pugno. E la donna che dice «Va bene», ed esce.

Rocca: “Questo chirurgo non deve entrare più in sala operatoria”

L’incredibile vicenda è accaduta al Policlinico di Tor Vergata e ora il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca promette sanzioni nei confronti del medico. «Abbiamo convocato la commissione disciplinare per la prossima settimana. Spero che faccia altrettanto l’Ordine dei medici: questo chirurgo che ha pronunciato certe frasi e picchiato la sua assistente non deve più entrare in sala operatoria né entrare in contatto con gli studenti», spiega il governatore.

Il paziente è morto? Tor Vergata non fornisce chiarimenti

Secondo la ricostruzione del Fatto quotidiano, il chirurgo in questione è Giuseppe Sica, professore ordinario di chirurgia a Tor Vergata. Il direttore sanitario Andrea Magrini conferma: «C’è un’indagine interna, abbiamo chiesto delle relazioni agli interessati e li abbiamo convocati per lunedì. I chirurghi vivono situazioni di tensione e di stress, bisogna capire cosa è avvenuto». E il paziente dell’operazione? Magrini resta sibillino: «Questo non glielo dico per adesso».

Mentre il diretto interessato nega tutto: «Mai dato un pugno in tutta la mia vita. A nessuno. Sono un privato cittadino e lei pure. Abbiamo avuto un confronto benché aspro. Ci siamo chiariti e sono fatti nostri». La dottoressa tramite i suoi legali commenta: «È una questione personale tra colleghi che si conoscono e lavorano insieme da oltre 10 anni. È una vicenda privata, che chiariremo io e lui». Secondo il Comitato di garanzia interno invece si tratta di «un atto di violenza di un professionista uomo su una donna».