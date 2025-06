Pietro Treccagnoli al Festival Luchino Visconti presenta “Cartolina da Napoli”

Condividi

Forio d’Ischia. Importante partecipazione per il giornalista Pietro Treccagnoli che presenterà il suo libro: “Cartolina da Napoli. Passeggiate nella città nascosta durante l’ottava edizione dell’Ischia film art festival Luchino Visconti, nell’ambito della rassegna letteraria “Il viaggiatore oltre i confini”. L’appuntamento è fissato per domenica 22 giugno alle ore 21 presso l’antica libreria Mattera, Forio d’Ischia. La direzione artistica e la conduzione dell’evento sono affidate alla giornalista Daniela Marra. Pubblicato dalla Giannini Editore, nella collana Sorsi, il libro di Treccagnoli è il volume numero 18. Napoli è una città che va sfogliata come un libro di pietra, da schiudere e da leggere con occhi sempre nuovi, ogni giorno, perché ogni giorno si possono scoprire angoli che la città custodisce

come segreti in uno scrigno di tufo e salsedine. Napoli, nonostante la maschera di metropoli sfacciata sempre sul palcoscenico della vita, è una città che si nasconde e che protegge la sua vera natura. Pietro Treccagnoli, con le sue passeggiate, vi accompagna dove Napoli non è più un luogo comune e dove è meraviglioso smarrirsi.

Pietro Treccagnoli, giornalista, ha lavorato per circa quarant’anni a “Il Mattino” di Napoli, prima di andare in pensione. Attualmente collabora con il “Corriere del Mezzogiorno”. Ha pubblicato una dozzina di libri, quasi tutti su Napoli dove vive. Ama camminare per le strade della sua città.













