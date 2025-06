Comune di Capaccio Paestum. Nota dei Consiglieri di Maggioranza

Condividi

Visite: 6

14 Visite

“Alla luce di alcune illazioni circolate negli ultimi giorni, in particolare sui social network, riteniamo doveroso fare chiarezza e mentire con fermezza la supposizione secondo la quale i Consiglieri comunali di maggioranza abbiano “subìto” la scelta del Sindaco Gaetano Paolino circa la composizione tecnica della Giunta. Nulla di più errato! Tali affermazioni risultano del tutto infondate e fuorvianti. La normativa vigente prevede che la nomina della Giunta sia prerogativa esclusiva del Sindaco, nella quale i Consiglieri comunali non hanno alcuna competenza. Siamo stati eletti per svolgere il compito di Consiglieri comunali non per essere nominati Assessori. Svolgeremo il ruolo affidatoci dagli elettori con serietà e senso di responsabilità e con la dedizione e la professionalità che ci appartengono e delle quali abbiamo già dato prova. Siamo pronti a dare il nostro contributo politico e supportare l’azione amministrativa dell’Ente con spirito costruttivo, come dichiarato in campagna elettorale. Al tempo stesso, rivolgiamo il nostro più sincero augurio di buon lavoro al Sindaco e agli Assessori nominati, chiamati ad un grande lavoro per dare risposte ai cittadini, affrontando con competenza e determinazione le sfide che attendono la nostra comunità. Cogliamo l’occasione per dichiarare massimo impegno su temi di grande interesse per la cittadinanza e l’operatività dell’Ente nel fornire servizi al territorio servizi essenziali: la problematica della TARI e la salvaguardia dei livelli occupazionali degli operai Paistom, sui quali siamo certi la Giunta sia già al lavoro. Il nostro obiettivo comune rimane uno solo: lavorare tutti insieme nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro della nostra Capaccio Paestum”. A dirlo sono i Consiglieri di maggioranza dell’amministrazione di Capaccio Paestum Antonio Agresti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati, Pamela Volpe, Eustachio Voza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews