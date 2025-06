Arzano. Terra dei Fuochi: sequestro officina moto e area di mille metri quadri con rifiuti speciali.

Oli esausti, vernici, solventi, motori smontati, é quanto rinvenuto dalla polizia locale di Arzano in un’area di 1000 metri quadri alla durante l’incessante attività di controllo del territorio in ambito prevenzione e repressione dei reati in Terra dei Fuochi.

Gli agenti, coordinati dal Colonnello Biagio Chiariello, hanno localizzato una attività di meccatronica per riparazione moto alla via Tavernola, esercitata abusivamente da un soggetto gravato da precedenti per furto.

All’interno del sito erano state realizzate anche numerose baracche senza i necessari permessi concesse in affitto , a nero, a diversi soggetti tra cui un motoriparatore arzanese di circa 40 anni ed a un imprenditore.

A finire sotto chiave numerosi veicoli con contestazione dei reati ambientali di smaltimento illecito rifiuti al titolare dell’attività, sanzione amministrativa di 5mila euro per mancata scia e violazioni varie,

Sequestrata altresì l’intera area per violazioni urbanistiche con tre denunciati e rapporto inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Intanto il numero crescente delle operazioni e i risultati ottenuti nella Terra dei Fuochi sono notevoli per la polizia locale di Arzano che continua a lottare in un territorio difficile dove il clima di omertà é sempre più incisivo rispetto ai pochi che denunciano.