Solo tre mesi per indagare (senza proroghe), ma mesi di attesa per decidere: il Viminale resta fermo sui Comuni a rischio scioglimento. Il caso Pomigliano

Pomigliano d’Arco, Marano di Napoli e Giugliano in Campania: tre Comuni della provincia di Napoli finiti sotto osservazione per possibili infiltrazioni mafiose. Per tutti e tre, la Prefettura ha concesso solo tre mesi di indagini agli ispettori, rinunciando senza spiegazioni alla proroga di altri tre mesi che viene quasi sempre autorizzata. Una scelta che solleva interrogativi pesanti: perché accorciare i tempi delle verifiche se poi non si decide nulla per mesi?

Il caso più urgente resta quello di Pomigliano, dove il termine per decidere scade entro la fine della prossima settimana. Si vocifera che al posto dello scioglimento si stia valutando un sistema di prescrizioni, ma il silenzio istituzionale alimenta sfiducia e tensione.

Su Giugliano e Marano, invece, siamo ancora perfettamente nei tempi per un’eventuale decisione del Viminale. Ma è proprio qui che si apre il nodo più critico: concedere solo tre mesi agli ispettori, senza sfruttare appieno i sei mesi previsti dalla legge, ha forse impedito di raccogliere elementi ancora più solidi e decisivi. Gli ispettori prefettizi avrebbero potuto scoprire molto di più, se solo avessero avuto tempo.

Eppure a Giugliano, nonostante l’indagine sia terminata da tempo, si è addirittura tornati alle urne. Una scelta che ha lasciato basiti molti osservatori, convinti che il Comune dovesse già essere sciolto.

A Marano, la Commissione ha prodotto un dossier di ben 450 pagine. Si è anche tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a conferma della gravità del quadro. Ma ancora nessuna decisione.

Nel frattempo, si rincorrono voci su pressioni esterne e interferenze, anche politiche, tese a evitare i commissariamenti. Nulla di ufficiale, ma il clima resta torbido.

Il paradosso è evidente: si limita il tempo delle indagini, ma poi si temporeggia sulle decisioni, lasciando crescere sfiducia e ambiguità. Nel vuoto istituzionale non guadagnano solo i clan, ma soprattutto quei circuiti grigi, trasversali, che operano nell'ombra tra politica e affari.













