Mugnano, bonifica alveo Camaldoli. Rigotti: “Interverremo nella prima settimana di luglio”

Condividi

Visite: 64

12 Visite

“Il Presidente della Commissione Ambiente di Mugnano, Rigotti Silvio, ha annunciato che nella prima settimana di luglio sarà effettuata la bonifica dell’intero tratto dell’alveo Camaldoli, nel territorio di competenza di Mugnano, grazie alla collaborazione con Sma Campania. Questo importante risultato rappresenta un sollievo per l’intera cittadinanza, che spesso affronta disagio in questi periodi estivi. Un sentito ringraziamento – aggiunge Rigotti – va ai membri della Commissione, al Sindaco Luigi Sarnataro, l’assessore al ramo Gennaro Totaro e, in particolare, al consigliere regionale Giovanni Porcelli, per il loro impegno e dedizione”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews