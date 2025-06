Trump: “Sappiamo dove si trova Khamenei, si arrenda”

Condividi

In un’escalation di tensione senza precedenti, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato: “Sappiamo dove si trova Khamenei, si arrenda”. Il riferimento è alla Guida Suprema dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei, simbolo del potere teocratico iraniano. La frase, pronunciata durante un comizio elettorale, ha subito fatto il giro del mondo, sollevando preoccupazioni sulla stabilità geopolitica in Medio Oriente. Trump, noto per il suo stile provocatorio, sembra voler rilanciare un atteggiamento muscolare verso Teheran, già visto durante il suo mandato. Esperti temono che simili dichiarazioni possano riaccendere conflitti latenti. La Casa Bianca non ha commentato, mentre il governo iraniano ha bollato le parole come “ridicole minacce da campagna elettorale”. L’ombra di nuove tensioni internazionali torna così ad allungarsi sullo scenario globale.













