M5S, Cammarano: “Il TAR ferma il progetto dell’impianto a biometano a Capaccio Paestum”

Il consigliere regionale: “Un risultato importante nella gestione del nostro territorio”

“Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società proponente contro il Comune di Capaccio Paestum in merito alla procedura per la realizzazione di un impianto a biometano in via Tempa di Lepre. Una decisione significativa, che rappresenta un primo importante risultato nella gestione del nostro territorio. Questo esito è frutto dell’impegno collettivo dei cittadini, del Comitato ‘Le 5 Terre’ e di rappresentanti locali come Michele Contegiacomo ed Ernesto Franco, che hanno sostenuto questa battaglia con determinazione. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo sin dall’inizio affiancato questa mobilitazione per tutelare salute pubblica, paesaggio ed economia agricola locale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano.

“La sentenza del TAR dimostra che la partecipazione attiva, la mobilitazione civica e la difesa dei valori del territorio possono davvero fare la differenza. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di una tappa importante. In quest’ottica – prosegue – si colloca anche la mozione che ho presentato in Consiglio regionale, con l’obiettivo di impegnare la Giunta a individuare le aree non idonee all’installazione di impianti a biomasse, biogas e biometano, così da prevenire un’eccessiva concentrazione degli stessi in un’unica zona. Restiamo al fianco dei cittadini che credono in uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e della qualità della vita”.













