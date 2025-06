Condanna definitiva per l’ex senatore Nespoli: si è costituito

Visite: 106

Si è costituito, nel carcere di Larino, l’ex senatore Vincenzo Nespoli, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta. Si è concluso così, con la condanna definitiva pronunciata, dopo due annullamenti, ieri pomeriggio dalla Corte di Cassazione, un complesso procedimento giudiziario che ha visto imputato per oltre 16 anni l’ex senatore del Pdl dal 2008 al 2013 ed ex sindaco di Afragola.