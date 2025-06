GIUGLIANO, SPARI E UN FERITO IN STRADA: ECCO CHI HA FATTO FUOCO

Condividi

I carabinieri sono intervenuti ieri sera in via Oasi del Sacro cuore 49, per la segnalazione di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

La vittima – un uomo classe 1976 – era stato colpito da almeno tre, quattro colpi di pistola.

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Giugliano, é in osservazione ma non è in pericolo di vita. Chi ha sparato si chiama Salvatore D’Agostino. Vittima e carnefice sono incensurati.

Vicenda tutta da chiarire. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Giugliano impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e capirne la matrice.













